O mogućem odlasku Kleja Tompsona iz Dalas Maveriksa sve više se priča, a nekoliko ekipa pokazalo je interesovanje za iskusnog šutera.

Majami Hit je jedan od timova koji se najčešće dovodi u vezu sa Tompsonom. Ipak, prema dosadašnjim informacijama, Majami bi radije sačekao eventualni otkup ugovora nego što bi slao igrače u trejdu.

Ipak, postoji i mogućnost direktne razmene sa Dalasom. NBA insajder Džejk Fišer otkrio je da su Maveriksi spremni da razgovaraju o trejdu za Tompsona, a da je već nedeljama aktuelan okvir mogućeg dogovora koji bi uključivao Nikolu Jovića.

"Maveriksi bi trejdovali Kleja Tompsona. Definitivno postoji određeni nivo interesovanja, neki okvir ili ideja o razmeni Klej Tompson – Nikola Jović, o čemu se priča već nedeljama", rekao je Fišer za "Bleacher Report".

Tompson je i dalje pod ugovorom sa Dalasom, a u poslednjoj godini saradnje trebalo bi da zaradi 17,5 miliona dolara.

Ipak, realizacija trejda ne bi bila jednostavna za Majami, pošto su Nikola Jović, Dejvion Mičel i Bobi Portis među retkim igračima čije bi plate mogle da posluže za sklapanje direktne razmene za Tompsona.