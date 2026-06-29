Nikola Jović je gostovao u podkastu 6.75 range, gde je govorio o brojnim temama. Srpski reprezentativac je već četiri godine u NBA ligi, karijeru je počeo u Megi, a ne krije da bi jednog dana voleo da zaigra u Crvenoj zvezdi.

"Voleo bih da igram u Zvezdi u budućnosti. Naravno, voleo bih. Nekad dođu ljudi kasno, priča se recimo za Bogdana (i Partizan) sada, što se verovatno neće desiti jer on juri desetu godinu u NBA ligi. Prođeš svoj zenit, onda si u padu zbog godina, vratiš se, ljudi očekuju dosta, ti kriviš sebe što nisi pružio to. Ne bih voleo to, voleo bih da mogu da dođem kada mogu da pomognem ekipi i da pružim nešto više. Tako trenutno razmišljam, imam 23 godine. Ko zna gde ću biti za pet godina. Ko zna, videćemo - rekao je Jović.

To je moglo da se desi jer je sa klubom sa Malog Kalemegdana pregovarao još dok je bio u Megi.

- Bio je konflikt... Bila je neka glupost na polusezoni, hteo sam da odem na viši nivo. U tom momentu je Željko Obradović došao u Partizan, igrali su Evrokup, Zvezda je igrala u Evroligi. Prvo sam stupio u kontakt sa Zvezdom. Znao sam da mladi igrači tamo teško prolaze. Tražio sam neku garanciju, u smislu da ću imati lupam 10 ili 12 minuta u Evroligi, što nisam dobio, nisu mogli da mi veruju u tom trenutku. Nisam mogao da odem - prisetio se Jović.

Vrlo brzo se javio i Partizan.

- Posle toga me kontaktirao Partizan, Željko je hteo da se vidi sa mnom. Ne pričam da sam hteo odmah u Partizan, nego kada vas pozove takav trener, morate da se pojavite. Pričali smo, rekao mi je da me vidi u rotaciji, mislio sam da će mi biti lakše u Evrokupu. Razmišljao sam, imao dilemu. Na kraju sam znao, od malena navijam za Zvezdu. Nisam mogao da odem. Najviše me je vuklo to da mi Željko bude trener. Gledam ga kao jednog od najvećih, hteo sam još nešto da naučim. Ne mogu da kažem da mi nije žao, jer ne znam da li ću ikad imati šansu da radim sa njim, ali ja sam Zvezdaš i iz tih razloga se to nije dosilo. Najviše je tad bilo zbog trenera, hteo sam da pokupim što više od Obradovića - istakao je Jović.