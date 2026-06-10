Najavljeno je da bi Nikola Jokić trebalo da igra za reprezentaciju Srbije u dva FIBA prozora ovog leta, a sa njim će se na parketu naći i imenjak Nikola Jović!

Prema navodima portala “Meridian sport“, krilni košarkaš koji je juče proslavio 23. rođendan nastupiće u kvalifikacionim mečevima za Svetsko prvenstvo i u julu i u avgustu.

Iako je tokom sezone ponovo imao problema sa povredama, sada se oseća odlično i spremno da pomogne reprezentaciji.

Jović je vatreno krštenje u dresu A reprezentacije imao upravo na prošlom Svetskom prvenstvu, kada je bio jedan od najboljih igrača iako najmlađi.