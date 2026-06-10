Muhamed Čam je potpisao, danas bi to mogao da učini i Kipranin Loizos Loizu, očekuje se da u četvrtak bude predstavljen i Bugarin Kristijan Balov.

Ipak, na "Marakani" se tu neće zaustaviti jer kako piše "Meridiansport" u subotu bi trebalo da stigne i Mohamed Abu Fani koji je trebalo da bude prvo zvanično pojačanje, ali ga je Austrijanac pretekao.

Reprezentativac Izraela je bio velika želja Dejana Stankovića koji ga dobro poznaje iz Ferencvaroša.

Biće plaćen 1.000.000 evra vicešampionu Mađarske.