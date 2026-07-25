U utakmici igranoj u Staroj Pazovi nije bilo mnogo šansi, pa su mreže mirovale.



U istom terminu IMT je ostvario drugu uzastopnu pobedu pošto je deklasirao Zemun rezultatom 4:0. Ivan Martos je u 40. mintu doveo "traktoriste" u vođstvo, Šarli Kejta je duplirao prednost u 56, a u 63. minutu je Vasilije Novičić sa penala povećao na 3:0. Tadija Cojić je u 78. minutu postavio konačan rezultat. Posao je domaćinu olakšao Nikola Petrušić. Strelac gola za bod protiv Partizana prošle nedelje dobio je direktan crveni karton u 36. minutu.

IMT u narednom kolu gostuje Partizanu, Zemun sa bodom na kontu dočekuje niški Radnički, OFK Beograd će sa bodom iz prva kola u goste Novom Pazaru, a Radnik će sa dva boda u goste Vojvodini.