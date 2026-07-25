Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je danas pred utakmicu drugog kola Superlige Srbije da očekuje da će Vojvodina na "Marakanu" stići oporavljena i motivisana posle poraza od Ajaksa u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra od 19 časova Vojvodinu na stadionu "Rajko Mitić".



- Oni kao tim funkcionišu dosta ozbiljno u toj ofanzivnoj tranziciji, imaju stvarno izvanrednu kontru i polukontru, to je njihovo ubitačno oružje. Na tome smo radili i na sastancima i na terenu, tako da ćemo gledati da anuliramo njihovo najjače oružje - rekao je Stanković, a prenosi sajt kluba.



On je naveo da očekuje tešku utakmicu bez obzira na rezultate Vojvodine u evropskim takmičenjima od Ajaksa i Ferencvaroša.

- Ne gledam ja tako na fudbal uopšte. To su dva različita takmičenja. Nekada u žrebu treba da imaš i sreće, to su dosta jaki i iskusni protivnici što se tiče Evrope. Ne gledam tako na fudbal. Vojvodina će na sutrašnji meč sigurno stići oporavljena, sa puno strasti i želje da nas pobedi, jer su to uspeli dva puta prošle godine - izjavio je trener Crvene zvezde.



Stanković je dodao da je trener Vojvodine Miroslav Tanjga njegov dugogodišnji prijatelj.

- Uvek je lepo videti ga, iako se mi van fudbala družimo i čujemo. Ali tih 90 ili 100 minuta svako će braniti boje svog kluba i ići na pobedu. Posle toga smo ponovo prijatelji, kao i pre", poručio je Stanković.



Trener Crvene zvezde je istakao da zadovoljan kako je njegova ekipa odigrala protiv Larna u pobedi od 4:0.

- Sigurno da uvek može bolje. Pričali smo o terenu, o protivniku i o niskom bloku i veoma sam zadovoljan kako smo izgledali, pogotovo u drugom poluvremenu. Uspeli smo da razbijemo njihov niski blok našim napadima preko njihove odbrane, kratkim, ali i dugim dijagonalama. Stvorili smo dosta šansi u drugom poluvremenu, tako da sam zadovoljan. To je bila specifična utakmica i specifičan protivnik, ali sam zadovoljan - rekao je Stanković.



On je naveo da očekuje da se novo pojačanje Zvezde Derik Lukasen uskoro priključi treninzima sa ekipom.

- Stigao je, potpisao i uradio lekarske preglede. Posle Svetskog prvenstva sigurno je imao dve nedelje odmora, tako da sada mora da uđe u trenažni proces. Videćemo kada počne da trenira na kom je nivou, a mi ga priželjkujemo što pre u rosteru - izjavio je Stanković.