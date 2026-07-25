Prema navodima turskih medija i novinara Nikola Šire, dosadašnji as Liverpula je na korak od dogovora i spreman je da prihvati jednogodišnju saradnju vrednu 12,5 miliona evra.

Pregovori su nakratko zapeli oko bonusa za potpis, pošto je igračev tabor tražio 7,5 miliona, ali su se dve strane našle na sredini i utanačile proviziju od pet miliona evra. Kako se navodi, čitav posao bi mogao da dobije konačnu potvrdu do početka naredne nedelje.

Nakon što je odbio ponude iz Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije radi ostanka na vrhunskom nivou, Salah bi u Istanbulu trebalo da se pridruži Leandru Trosaru.

Ipak, ambiciozna uprava ne želi tu da stane. Crno-beli su poslali i finansijski izuzetno jaku ponudu od 70 miliona evra za Dušana Vlahovića. Srpski napadač još uvek vaga i ne žuri sa napuštanjem Italije, ali je ponuđeni iznos teško ignorisati.

Dok Vlahović premišlja, Bešiktaš je osigurao i alternativu u vidu Darvina Nunjesa, sa kojim je već postignut dogovor o pozajmici iz Al Hilala, gde je Urugvajac pao u drugi plan.

Iako je realnije da u timu bude mesta za samo jednu novu "devetku", izvesno je da istanbulski klub sprema strahovit sastav sa kojim ulazi u ravnopravnu trku za titulu protiv Fenerbahčea i Galatasaraja.