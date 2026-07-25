Crvena zvezda u svoje redove želi da vrati argentinskog košarkaša, Fakunda Kampaca!

Beogradski list "Politika" je u svom izdanju čak objavio tekst pod nazivom "Kampaco - Zvezdina letnja bomba", nagoveštavajući da postoje pregovori između dve strane.

Međutim, kako stvari stoje, Crvena zvezda bi teško mogla do potpisa sa Argentincem, barem ako je verovati pisanju Sport Kluba. Ovaj portal navodi da je bilo razgovora na relaciji između predsednika, generalnog menadžera i sportskog direktora crveno-belih.

- Razgovara se, ali biće jako teško. Gotovo nemoguće - naveo je Sport Klub oslanjajući se na svoj izvor u Crvenoj zvezdi.

Argentinski košarkaš ima ugovor sa Realom do 2027. godine i ovog leta nije želeo da produži dalju saradnju sa kraljevskim klubom.

Argentinac se u Realu nalazi još od sezone 2022/23, kada je otišao iz Crvene zvezde.