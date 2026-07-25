Tornike Šengelija definitivno se rastaje sa Barselonom, a tamošnji mediji pišu da 34-godišnji košarkaš ima tri ponude na stolu, a svaka dolazi od učesnika Evrolige.

Uprkos tome što 206 cm visoki Šengelija ima ugovor sa španskim klubom na još dve sezone, postaje jasno da je u Barselonu već stigla zamena.

Britanac, Tosan Evbuomvan, MVP finala razvojne lige NBA, stiže u Kataloniju, čime su pokrivene pozicije tri i četiri.

Sport navodi da je taj posao već rešen i da ekipu koju će da preuzme selektor Slovenije Aleksandar Sekulić čeka podmlađenje igračkog kadra, a u tekstu nije pomenut Partizan kao klub koji je hteo da dovede Šengeliju u svoje redove.

Fenerbahče je jedan od tri pomenuta kandidata.

Ekipa litvanskog stručnjaka Šarunasa Jasikevičijusa vrlo verovatno će da bude sredina u kojoj će Šengelija da provede narednu sezonu, a turski gigant moraće da isplati Barseloni klauzulu u iznosu od 900.000 evra.