Američki košarkaš Umoja Gibson novi je igrač Barselone, saopštio je danas španski klub.

Gibson (28) je sa Barselonom potpisao ugovor do 30. juna 2028. godine.

- Ovaj dvadesetosmogodišnji plejmejker, visok 1,85 metara, rođen je u Teksasu 4. jula 1998. godine. Gibson stiže u 'Palau' nakon što se istakao kao jedna od zvezda sezone 2025/26 u Evrokupu nastupajući za Cedevita Olimpiju, zabeležio je 20 nastupa uz prosek od 15,9 poena, 4,9 asistencija i indeks korisnosti 17,2 - navela je Barselona.

Američki košarkaš je prošle sezone igrao za Cedevita Olimpiju, u ABA ligi je prosečno beležio 15,8 poena i 5,2 asistencija, dok je u Evrokupu imao učinak 15,9 poena i 4,9 asistencija.

Gibson je tokom profesionalne karijere igrao još i za Getingen i Spartak iz Subotice.