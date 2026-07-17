- Bio si prvi iskusni igrač koji je stigao u ambiciozni, ali mali i skromni Hapoel Tel Aviv. Tvoj dolazak postavio je temelje za sve talentovane igrače koji su došli posle tebe i pomogli da se izgradi sjajni Hapoel iz sezone 2024/2025, koji je osvojio Evrokup, a ti si poneo priznanje MVP. Do titule smo stigli u godini kada je Izrael bio u ratu i kada nijednu utakmicu nismo odigrali na domaćem terenu. Zbog toga je ovaj uspeh još veći od Partizanove titule iz 1992. godine, osvojene daleko od kuće. Na tom putu morali smo d dobijemo plej-of seriju protiv izvanredne Valensije, evropske sile koju su mnogi smatrali da je nemoguće pobediti (već naredne sezone igrala je na fajnal-foru Evrolige). Usput, Ergine moguće je dobiti seriju protiv Valensije... Džonatane, zauvek ćeš biti u našim srcima i deo istorije. Uvek ćeš biti član naše porodice i uvek možeš da računa na moje prijateljstvo. Crvena zvezdo, čuvaj ga dobro - napisao je Janaj.