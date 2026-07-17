Fudbalski klub Boavista iz Porta, jedan od samo pet klubova koji su bili šampioni Portugala, suočen je sa gašenjem.

Sud je izdao nalog prema kojem klub do 31. jula mora obustaviti sve poslovne aktivnosti i isprazniti prostorije koje koristi. Ta odluka praktično znači kraj za klub nakon 123 godine postojanja.

Boavista je osnovana 1. avgusta 1903. godine i jedan je od najstarijih portugalskih klubova. Najuspešnije razdoblje klub je imao početkom 21. veka, kada je 2001. godine osvojio svoju jedinu titulu nacionalnog šampiona. Dve godine kasnije stigao je do polufinala Kupa UEFA, dok je 1999. i 2002. bio vicešampion.

Tom titulom je Boavista nakratko prekinula dominaciju takozvane "velike trojke" - Benfike, Sportinga i Porta. Navedena tri kluba osvojila su 90 od ukupno 92 titule u Portugalu. Jedini preostali klub koji je to uspeo bio je Belenenseš, još 1946. godine.

Od 2021. godine vlasnik kluba je špansko-luksemburški preduzetnik Žerard Lopez. Pod njegovim vođstvom, Boavisti je zbog finansijskih nepravilnosti bilo zabranjeno da dovodi nove igrače tokom pet uzastopnih prelaznih rokova. To je na kraju dovelo do ispadanja kluba u četvrtu ligu.