Fudbalski klub Crvena zvezda odlučio je da nagradi mališane, pa će na premijeri nove sezone sva deca do 14 godina moći besplatno da gledaju svoje miljenike.

- Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji poseduju Super Zvezdaš kartice da će utakmicu protiv Mačve moći da prate sa istočne tribine stadiona "Rajko Mitić", a ulaz je specijalno obeležen. Takođe, duelu prvog kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina u petak od 20 časova.

‍Naš klub i u sezoni 2026/27 nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima nacionalnog prvenstva.

Podsećanja radi, neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Mačve.

Ulaznice su u ONLAJN prodaji, dok će kupovina na šalterima Marakane biti dostupna u četvrtak od 10 do 18 časova, kao i u petak na dan meča od 12 sati do početka duela - piše na sajtu Zvezde.

Cene karata su sledeće:

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Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” - 1400 dinara

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