Izraelski golman Omri Glazer napustiće Crvenu zvezdu i karijeru će nastaviti u Makabi Haifi, javljaju izraelski mediji.

Glazer će tako ponovo sarađivati sa Barakom Baharom koji je trener Haife.

Prema pisanju izraelskih medija, sve je dogovoreno između Zvezde, Makabija i Glazera i golman bi trebalo narednih dana da stigne u domovinu i da potpiše višegodišnji ugovor sa zeleno-belima. Glazerov dolazak omogućiće klubu iz Haife da proda čuvara mreže Giorgija Jermakova ukrajinskom Metalistu iz Harkova.

Glazer

Omri Glazer će posle tri godine napustiti Crvenu zvezdu. Prošle sezone je potpuno pao u drugi plan, Mateus ga je istisnuo s gola i bilo je jasno ovog leta da će Izraelac napustiti klub, pitanje je bilo samo na koju stranu sveta će se uputiti. Izbor je pao na povratak u Izrael.

Za tri godine provedene u Zvezdi Glazer je skupio 69 nastupa i osvojio tri duple krune, a branio je za crveno-bele i u Ligi šampiona.