Izraelski golman Omri Glazer napustiće Crvenu zvezdu i karijeru će nastaviti u Makabi Haifi, javljaju izraelski mediji.

Glazer će tako ponovo sarađivati sa Barakom Baharom koji je trener Haife.

Prema pisanju izraelskih medija, sve je dogovoreno između Zvezde, Makabija i Glazera i golman bi trebalo narednih dana da stigne u domovinu i da potpiše višegodišnji ugovor sa zeleno-belima. Glazerov dolazak omogućiće klubu iz Haife da proda čuvara mreže Giorgija Jermakova ukrajinskom Metalistu iz Harkova.

Omri Glazer će posle tri godine napustiti Crvenu zvezdu. Prošle sezone je potpuno pao u drugi plan, Mateus ga je istisnuo s gola i bilo je jasno ovog leta da će Izraelac napustiti klub, pitanje je bilo samo na koju stranu sveta će se uputiti. Izbor je pao na povratak u Izrael.

Za tri godine provedene u Zvezdi Glazer je skupio 69 nastupa i osvojio tri duple krune, a branio je za crveno-bele i u Ligi šampiona.