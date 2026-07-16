Fudbaleri Vojvodine eliminisani su od Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Vicešampion Srbije je nakon poraza u prvoj utakmici (2:1) izgubio i u revanšu u Budimpešti rezultatom 3:0, pa se tako seli u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, gde će se sastati sa Ajaksom.

Domaćin je zapretio već u drugom minutu. Gomez je probao glavom posle centaršuta iz slobodnog udarca, ali je lopta otišla pored gola. Samo minut kasnije prvi pokušaj gostiju iz Novog Sada. Petrović je šutirao sa distance, ali je Dibuš zaustavio njegov udarac.

Praktično prelomni trenutak utakmice se desio u devetom minutu, kada je Suč kao poslednji igrač odbrane faulirao Džozefa i dobio direktan crveni karton.

Vojvodina je ostala sa igračem manje, što je mađarski predstavnik maksimalno iskoristio. Ferencvaroš je počeo da ređa šanse, a do gola je stigao u 27. minutu.

Zaharijasen je asistirao, a Džozef sa nekoliko metara matirao Rosića za 1:0. Nisu se na tome zaustavili domaći fudbaleri, pa su sedam minuta kasnije duplirali prednost. Odlični Zaharijasen je zatresao mrežu posle minijature Kodua. Pretila je gostima prava katastrofa, ali se rezultat do kraja prvog dela nije menjao.

Znatno bolji otpor je Vojvodina pružla na početku drugog poluvremena kada je za kratko vreme stvorila dve prilike. Oba puta je u glavnoj ulozio bio Ranđelović, koji je najpre šutirao pored gola, a zatim je Dibuš odbranio njegov udarac.

Oslobodili su se gosti u nastavku, ali su primili i treći gol. Rezervista Gruber je sve sam uradio i postigao pogodak za velikih 3:0. Sve je tada bilo rešeno, pa do kraja utakmice nije bilo većih uzbuđenja i Ferencvaroš je ukupnim rezultatom 5:1 prošao dalje.

Mađarski velikan će u drugom kolu igrati protiv holandskog Tventea. Prve utakmice drugog kola kvalifikacija za LE i LK su na programu narednog četvrtka. Vojvodina će u prvom susretu sa Ajaksom biti domaćin.

FERENCVAROŠ - VOJVODINA 3:0 (2:0)

Stadion: Grupama arena

Sudija: Vitalijs Spasjonikovs (Letonija).

Ferencvaroš: Dibuš, Osvot, Gomez, Remaekes, Kodu, Koničovski, Keita, Korbu, Zaharijasem, Jusuf, Džozep.

Vojvodina: Rosić, Nikolić, Suč, Crnomarković, Baros, Petrović, Zukić, Đakovac, Ranđelović, Sukačev, Vukanović

Kraj! Ferencvaroš ide dalje!

80. minut - Sada bez većih uzbuđenja. Domaćin održava prednost, čeka se samo kraj.

71. minut - Gol! Ferencvaroš postiže i treći gol pa tako potvrđuje plasman u drugo kolo. Strelac je rezervista Gruber.

67. minut - Mnogo bolje deluje Vojvodina u nastavku. Oslobodili su se gosti i sve više su na polovini protivnika.

59. minut - Opet preti Ranđelović, ali je Dibuš u ovoj situaciji izašao kao pobednik.

55. minut - Konačno prilika za Vojvodinu. Sukačev je prvo probao, zatim i Ranđelović šutirao pored gola.

Kraj prvog poluvremena!

38. minut - Imali su gosti dosta sreće, Džozef je pogodio prečku.

34. minut - Gol! Domaćin je duplirao prednost u revanšu. Zaharijasen je asistirao Džozefu kod prvog gola, a sada se upisao u strelce za velikih 2:0. Ferancvaroš sada vodi 4:1 u ukupnom skoru.

27. minut - Gol! Vodi Ferencvaroš u Budimpešti, strelac je Džozef. Sve teža situacija za Vojvodinu.

22. minut - Nova prilika za Ferencvaroš. Rosić spašava Vojvodinu.

18. minut - Mađari imaju inicijativu otkako je Suč dobio crveni karton.

15. minut - Uprkos igraču manje, Miroslav Tanjga nije posegnuo za izmenom. Njegoš Petrović se spustio na mesto štopera.

9. minut - Suč je dobio crveni karton nakon što je faulirao Džozefa! Veliki šok za Vojvodinu koja će do kraja biti sa igračem manje.

3. minut - Preti i Voša odmah na startu. Petrović je oprobao udarac sa distance, Dibuš brani.

2. minut - Prva šansa na utakmici. Gomez je šutirao glavom, lopta ide pored gola.

Utakmica je počela!

19:20 - Pobednik dvomeča će u drugom kolu kvalifikacija za LE igrati protiv Tventea, dok će poražena ekipa takmičenje nastaviti u kvalifikacijama za Ligu konferencije protiv Ajaksa.

19:15 - Mađarski velikan je u prvom meču u Novom Sadu pobedio sa 2:1, pa će srpski tim pokušati da dođe do velikog preokreta i plasmana u drugo kolo.

19:10 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope između Ferencvaroša i Vojvodine. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Budimpešte.