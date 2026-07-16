Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Beogradu selekciju Ukrajine rezultatom 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23) u drugoj utakmici treće sedmice Lige nacija.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Veljko Mašulović sa 26 poena.

Srbija se nalazi na devetom mestu na tabeli sa pet pobeda i pet poraza, dok je Ukrajina na šestoj poziciji sa učinkom 6-4.

Odbojkaši Srbije će naredni meč u Beogradu odigrati u subotu od 20 časova protiv Nemačke, a poslednji duel imaće u nedelju protiv Slovenije.