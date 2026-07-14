Srpski rvač Mustafa Pitić suspendovan je zbog dopinga.

Mustafa Pitić, član Spartaka iz Subotice, suspendovan je na tri godine zbog dopinga.

Kako je navedeno na sajtu Antidoping agencije Srbije (ADAS), Pitić je suspendovan na period od tri godine, počev od 4. juna 2026. pa do 4. juna 2029. godine nakon što je bio pozitivan na supstancu furosemid, inače diuretik koji se koristi za smanjenje telesne mase ili maskiranje drugih supstanci.

Ovaj mladi rvač ostvario je nekoliko zapaženih rezultata, a na prvenstvu Srbije za uzrast do 20 godina u kategoriji do 72 kilograma osvojio je broznanu medalju u maju 2024. godine, dok je treći bio i na prvenstvu Vojvodine u oktobru 2023. godine.