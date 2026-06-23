Švacer (41) je 26. aprila osvojio nemačko prvenstvo u brzom hodanju, postavivši novi italijanski rekord sa vremenom od nešto više od tri sata.



Međutim, Nacionalna antidoping agencija Nemačke je u ponedeljak objavila da je privremeno suspendovala Švacera i "pokrenula postupak upravljanja rezultatima" nakon što je lek za povećanje krvnog pritiska EPO "otkriven u uzorcima urina i krvi sportiste".



- Nevin sam, ali neću se više braniti, više nemam energije. Nisam ništa uzimao, ali više nemam vere u sistem - rekao je Švacer na konferenciji za novinare u italijanskom Bolcanu.



EPO je bila ista supstanca na koju je Švacer bio pozitivan pre Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine.



Tad je priznao doping i bio suspendovan na 45 meseci.



Švacer, koji je osvojio zlato u trci na 50 kilometara na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, vratio se i kvalifikovao za Olimpijske igre 2016. godine, ali je propustio takmičenje nakon što je ponovni test uzorka za doping pokazao pozitivne tragove steroida, što je dovelo do osmogodišnje zabrane, jer je to bio njegov drugi prekršaj.



Švacer je uvek tvrdio da je nevin, a italijanski sud ga je 2021. godine oslobodio optužbi, navodeći jake dokaze da su mu uzorci urina izmenjeni, ali su njegove žalbe Sudu za sportsku arbitražu i švajcarskom saveznom sudu odbijene i Italijan je bio primoran da odsluži svoju zabranu.



Slučaj je čak postao tema dokumentarne serije na Netfliksu.



U najnovijoj istrazi, biće testiran rezervni uzorak B, kao i treći uzorak urina koji je Švacerov bivši trener Sandro Donati smeo da zadrži.



Treći test obično ne postoji, ali je Švacerov advokat Gerhard Brandšteter objasnio da im je data dozvola da ga zadrže.



Brandšteter je rekao da su on i njegov klijent tražili treći uzorak urina jer "nemaju poverenja u sistem" i da Švacerova nevinost "leži" u tom uzorku.



Ako Švacer ponovo bude proglašen krivim, biće doživotno suspendovan.



- Ne znam zašto me ne vole i više me ne zanima da to saznam. Ako bih istraživao, na kraju bih uništio sebe. Nevin sam i više ne želim da trošim energiju na bitke koje me mogu psihološki iscrpeti. Mogu da rade šta god žele, više me nije briga - kazao je Švacer.