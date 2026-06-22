Češka teniserka Marketa Vondrušova suspendovana je na četiri godine nakon što je nezavisni tribunal utvrdio da je odbila da se podvrgne antidoping testiranju u decembru 2025. godine, saopštila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA).

Prema pravilima Svetskog antidoping kodeksa i Teniskog antidoping programa, odbijanje ili izbegavanje davanja uzorka smatra se prekršajem jednakim pozitivnom doping nalazu, osim ukoliko sportista ne može da dokaže izuzetne okolnosti.

Tribunal je zaključio da je Vondrušova prekršila antidoping pravila, zbog čega joj je izrečena četvorogodišnja zabrana nastupa. Tokom trajanja suspenzije nekadašnja šampionka Vimbldona neće moći da učestvuje ni na jednom profesionalnom teniskom turniru niti u drugim aktivnostima koje organizuju teniske institucije.

- Kontrolori su mi došli na vrata usred noći, uopšte se nisu predstavili prema propisima, i ja ih nisam pustila da uđu. Poslednjih meseci živim u velikom stresu zbog raznih pretnji koje dobijam preko društvenih mreža – objasnila je 26-godišnja Čehinja, ali to joj nije pomoglo.

Suspenzija stupa na snagu od datuma određenog u odluci tribunala, a svi rezultati koje je ostvarila od trenutka prekršaja podležu pravilima o poništavanju rezultata i oduzimanju osvojenih nagrada.