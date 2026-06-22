Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u ponedeljak je stigao u London, gde za sedam dana počinje Vimbldon. Biće to najbolja prilika da se Srbin domogne 25. grend slem trofeja.

U London je stigla i prva teniserka sveta Arina Sabalenka.

Novak i Arina imaju sjajan odnos, a sada su se sreli i u Londonu. Zagrlili su se i razmenili nekoliko reči, a osmeh nisu skidali sa lica.

Vimblodn je na programu od 29. juna do 12. jula. Prošle godine je titulu kod muškarca osvojio Karlos Alkaraz koji ove godine neće nastupiti zbog povrede ručnog zgloba, dok je kod dama najbolja bila Iga Švjontek.