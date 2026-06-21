Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nedavno je proslavio 39. rođendan, a mnogi stručnjaci su mišljenja da do grend slem titule može još samo na Vimbldonu.

Stric i nekadašnji trener Rafaela Nadala, Toni Nadal, smatra da Srbin igra poslednju sezonu.

- Pre Rolan Garosa su me pitali da li vidim Đokovića kao osvajača turnira i rekao sam ne. Ne zato što ga ne cenim, već zato što vreme prolazi. Kada morate da igrate pet setova na svaka dva dana, oporavak više nije isti. Ni putovanja nisu ista, stignete malo kasnije i sve to utiče na vašu igru - rekao je Nadal.

Novakov cilj je da se domogne 25. grend slem trofeja.

- On se takmiči kako bi pokušao da osvoji još jedan grend slem. U suprotnom, šta je poenta za čoveka koji je osvojio sve? Zato mislim da gledamo njegovu poslednju sezonu - poručio je Španac.

Vimbldon je na programu od 29. juna do 12. jula. Đoković je najprestižniji turnir na svetu osvajao u sedam navrata, poslednji put 2023. godine.