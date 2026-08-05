Italijanski novinar Gabrijele Parpilja objavio je da je Janik Siner bio u privatnoj fizioterapeutskoj klinici u Milanu.

Posetio je pouzdanog fizijatra koji se zbog ovog pregleda vratio sa godišnjeg odmora. Sinerova poseta lekaru je hitno zatražena, bilo je raznih nagađanja, ali je Gazeta Delo Sport objavila da je Sinerov pregled ipak ranije zakazan i da je unapred planiran pregled.

Pretpostavlja se da bi pregled mogao da bude povezan sa nelagodom u desnom kolenu, jer je prilikom posete medicinskom centru Juventusa u Torinu, fotografisan je sa flasterom upravo u predelu desnog kolena.

-Siner je došao kod lekara u sklopu redovnog praćenja njegovog fizičkog stanja pred veoma zahtevan nastavak sezone. Ipak, s obzirom na to da se približavaju turniri na američkom betonu, ovaj odlazak u kliniku privukao je veliku pažnju. Pregledi su trajali do 12 časova, a sa Sinerom su bila četvorica članova njegovog stručnog štaba. Po izlasku iz klinike bio je nasmejan i izdvojio je vreme da potpiše nekoliko autograma navijačima koji su ga čekali ispred - navodi Gazeta.

Kako trenutno stoje stvari, ništa ne ukazuje na ozbiljniji problem

-Kontrola sitnih povreda i pažljivo doziranje opterećenja postali su ključni deo priprema igrača koji je poslednjih godina značajno povećao broj mečeva na najvišem nivou. Plan se ne menja - u nedelju, 9. avgusta, Siner bi trebalo da otputuje u Sjedinjene Američke Države, gde počinje američku sezonu na tvrdoj podlozi. Prvi cilj biće masters 1000 u Sinsinatiju, a potom i Ju-Es open. Posle trijumfa na Vimbldonu i izuzetno intenzivnog prvog dela sezone, prvi teniser sveta sprema se za povratak na podlogu koja mu je prethodnih godina donela mnogo uspeha - zaključeno je.