Najbolji teniser sveta Janik Siner već je zaradio 61 milion evra od turnirskih nagrada, dok vrednost sponzorskih ugovora doseže desetine miliona godišnje i gradi jedno od najvećih sportskih bogatstava. Do kraja godine mogao bi se približiti neverovatnoj granici od 100 miliona evra.

Italijan se trenutno priprema za povratak na tvrdu podlogu, površinu na kojoj je ostvario najveće uspehe i osvojio tri od pet grend slem titula u poslednje tri sezone. A baš na toj podlozi Siner je izgradio i finansijsko carstvo.

Procenjuje se da za svaki minut proveden na terenu zaradi oko 1.400 evra kada se uračunaju svi prihodi. Sportski rezultati doneli su mu i ogroman komercijalni uspeh.

Pre nekoliko godina vrednost njegovog imena bazirala se uglavnom na potencijalu, ali su sada očekivanja zamenjena konkretnim rezultatima, pet grend slem titula, više od 80 sedmica na prvom mestu ATP liste i status globalne sportske zvezde.

Uprkos ogromnim prihodima i statusu jedne od najvećih sportskih zvezda današnjice, Siner insistira da je njegov glavni cilj i dalje isti, pobede, trofeji i nastavak dominacije na teniskom terenu.

Mamac za sponzore

Sinerov imidž, stabilni rezultati i status prvog tenisera sveta privukli su najveće svetske brendove. Trenutno ima 14 međunarodnih sponzorskih partnerstava, a ukupna vrednost ugovora i bonusa procenjuje se na oko 35 miliona evra godišnje.

Šest kraljeva za 5,5 miliona evra

Siner bi granicu od 100 miliona evra samo od turnirskih nagrada mogao da dostigne u bliskoj budućnosti. Veliku priliku predstavlja završnica sezone, u kojoj ga čekaju bogati turniri poput mastersa u Sinsinatiju, Šangaju i Parizu, kao i US Open.

Ako osvoji završni ATP turnir u Torinu bez poraza, mogao bi da zaradi dodatnih 4,6 miliona evra.

Tu je i saudijski turnir Šest kraljeva, koji ne donosi ATP bodove, ali spada među finansijski najizdašnije događaje u svetu tenisa. Pobednik osvaja čak 5,5 miliona evra, a Siner je već osvojio poslednja dva izdanja.