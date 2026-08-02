Tim iz Splita je pre tri dana ispao od Pafosa u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, uprkos tome što je dobio prvi meč na svom terenu sa 2:0.

Sada se Hajduk obrukao na početku nove sezone HNL-a, pošto je izgubio od Varaždina rezultatom 2:1.

Tragičar je bio Marko Livaja koji je u poslednjem minutu promašio jedanaesterac i propustio zlatnu šansu da donese bod svom timu.

Varaždin je slavio golovima Marija Mladenovskog i Luke Mamića, dok je jedini strelac za Hajduk bio Rokas Pukštas.