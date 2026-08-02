Fudbaleri Partizana doživeli su poraz u trećem kolu Superlige Srbije. Crno-beli su na svom terenu izgubili od IMT-a sa 2:1 i tako ostali na samo četiri boda.

Odmah po završetku meča u Humskoj je svoje utiske izneo trener Saša Ilić.

- Čestitam rivalu na pobedi. Nepotrebno isključenje. Momci su dali maksimum, pritiskali. Imamo jedan ozbiljan problem, to je mladost. Ni iz čega primamo golove, lako ulaze u šanse. Tako je kako je - rekao je Ilić.

Sa druge strane, trener IMT-a Zoran Popović je i te kako imao razloga za zadovoljstvo.

- Ko pobedi veliki Partizan, kako da bude nezadovoljan - rekao je Popović, pa se dotakao crvenog kartona za Partizan u 14. minutu.

- Njima je bilo otežano, nije lako igrati sa 10 igrača. Mojim momcima čestitam, odigrali su odlično, imali smo dominaciju što je jako teško. Imali su i oni svoje momente, želim im da se brzo oporave.