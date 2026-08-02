Fudbalski klub Željezničar prolazi kroz najteži period u istoriji. Na čelo je postavljen takozvani "odbor za hitnost" nakon povlačenja Sanina Mirvića, ali je situacija zabrinjavajuća.
Pokušali su to da objasne svima saopštenjem iz ovog sarajevskog kluba, a navijači polako gube strpljenje, s obzirom na to da se sve više šuška i o potencijalnom stečaju za ovaj legendarni klub iz bivše Jugoslavije.
Kako su oni sami naveli, sada se tu stvorio i novi dug od skoro dva miliona evra.
- Poštovani članovi FK Željezničar, nešto više od tri sedmice od preuzimanja kriznog rukovođenja Klubom i uvida u stanje imamo obavezu da vas upoznamo sa razmerama devastacije koja je pogodila Klub nakon polugodišnjeg projekta sa strateškim partnerstvom.
Klub je tokom proteklih nekoliko meseci akumulirao dodatni dvomilionski dug za plate zaposlenih, fakture dobavljača te poreze i doprinose. Unapred je potrošen i veliki deo preostale tranše milionskog transfera igrača Al Džabera dok zatečeni ugovori i finansijske obaveze daleko prevazilaze mogućnosti Kluba.
U isto vreme su narušeni odnosi sa institucijama, partnerima i sponzorima Kluba što je direktna posledica činjenice da je dozvoljeno da Klub nema Upravu skoro četiri meseca.
Od momenta našeg stupanja na dužnost (07.07.2026.) izloženi smo pretnji stečaja i totalnog kolapsa skoro svih ključnih funkcija Kluba, što je najizraženije u sportskom segmentu gde smo na 30 dana do početka prvenstva zatekli demoralisanu ekipu bez šefa stručnog štaba, plana rada ili identifikovanih potencijalnih pojačanja. Čak smo i suočeni sa neprimerenim ponašanjem pojedinih igrača pod ugovorom sa neskrivenom namerom odlaska iz Kluba.
Loše stanje ekipe i rezultata je direktna posledica rasula i besparice koju smo zatekli. I pored svega aktivno radimo na poboljšanju ekipe uključujući i nedavne pozajmice. Selekcija igrača koje smo do sada doveli je direktno uslovljena finansijama i činjenicom da nema dovoljno vremena za redovne procese. Nadamo se da ćemo, i pored svih problema, do kraja prelaznog roka, uspeti dovesti i nekoliko iskusnijih igrača.
U protekle tri sedmice smo uspeli delimično konsolidovati osnovne sportske funkcije prvog tima i Omladinske škole, isplatiti deo zaostalih plata i izmiriti obaveze za doprinose i poreze. To je omogućilo da Klub izbegne prinudnu naplatu i prošle sedmice dobije uverenje od Porezne uprave koje je ključni dokument za registraciju igrača, aplikacije za podršku iz Javnih poziva institucija i sl.
Pred nama je puno posla kako bi se Klub spasio od još uvek prijetećeg kolapsa.
Naša mala grupa je svesna težine situacije i mimo svakog opreznog rezona prihvatila poziv da predano i bez naknade radi na stabilizovanju FK Željezničar, kao i ispravljanju nesagledive štete koju je proteklih meseci Klubu naneo projekat strateškog partnerstva.
Iako ničim nismo doprineli ovom stanju, neprekidno smo izloženi kritikama i to često od onih koji ni ne pomišljaju da u ovom teškom trenutku pomognu. Naši pokušaji raskida ili restruktuiranja za Klub nepovoljnih ugovora se gotovo redovno odbijaju uz prateće pritiske! Svedoci smo beskrupuloznosti i obmana u javnom prostoru i žalosno je da smo ovih dana doživeli da se i oni koji su doveli do ove krize sada usuđuju da kritikuju iznuđene odluke Kluba i spinuju javno menje.
Svedočili smo i krizi Kluba iz perioda 2021/2022 kada se okupio veliki broj ljudi i svi su kao jedan radili da se Klub izvuče iz krize. Danas te volje i entuzijazma, nažalost, nema i retki Željovci se nude da pomognu bilo radom, donacijom ili sponzorstvom.
I pored svih opstrukcija i smetnji mi i dalje imamo snažnu volju i osećaj odgovornosti da pomognemo voljenom Klubu uz nadu da će se situacija uskoro preokrenuti nabolje - stoji u saopštenju Željezničara.
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