Fudbalski klub Željezničar prolazi kroz najteži period u istoriji. Na čelo je postavljen takozvani "odbor za hitnost" nakon povlačenja Sanina Mirvića, ali je situacija zabrinjavajuća.

Pokušali su to da objasne svima saopštenjem iz ovog sarajevskog kluba, a navijači polako gube strpljenje, s obzirom na to da se sve više šuška i o potencijalnom stečaju za ovaj legendarni klub iz bivše Jugoslavije.

Kako su oni sami naveli, sada se tu stvorio i novi dug od skoro dva miliona evra.

- Poštovani članovi FK Željezničar, nešto više od tri sedmice od preuzimanja kriznog rukovođenja Klubom i uvida u stanje imamo obavezu da vas upoznamo sa razmerama devastacije koja je pogodila Klub nakon polugodišnjeg projekta sa strateškim partnerstvom.

Klub je tokom proteklih nekoliko meseci akumulirao dodatni dvomilionski dug za plate zaposlenih, fakture dobavljača te poreze i doprinose. Unapred je potrošen i veliki deo preostale tranše milionskog transfera igrača Al Džabera dok zatečeni ugovori i finansijske obaveze daleko prevazilaze mogućnosti Kluba.

U isto vreme su narušeni odnosi sa institucijama, partnerima i sponzorima Kluba što je direktna posledica činjenice da je dozvoljeno da Klub nema Upravu skoro četiri meseca.

Od momenta našeg stupanja na dužnost (07.07.2026.) izloženi smo pretnji stečaja i totalnog kolapsa skoro svih ključnih funkcija Kluba, što je najizraženije u sportskom segmentu gde smo na 30 dana do početka prvenstva zatekli demoralisanu ekipu bez šefa stručnog štaba, plana rada ili identifikovanih potencijalnih pojačanja. Čak smo i suočeni sa neprimerenim ponašanjem pojedinih igrača pod ugovorom sa neskrivenom namerom odlaska iz Kluba.