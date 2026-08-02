Vaslije Kostov je odličnim partijama u dresu Crvene zvezde privukao pažnju Intera.

Prema informacijama francuskog portala "Foot Mercato", srpski ofanzivni vezista nalazi se na radaru "nerazura", koji su već počeli prve razgovore o njegovom profilu i mogućem angažovanju.

Ovo nije prvi put da se Inter raspituje za supertalentovanog fudbalera crveno-belih. Tako je bilo i krajem prošle godine, a sada je interesovanje obnovljeno.

Kostov se u Zvezdi procenjuje na oko 20 miliona evra, što pokazuje koliko u Ljutice Bogdana cene potencijal mladog reprezentativca Srbije koji ima samo 18 godina.

Već je debitovao za seniorsku reprezentaciju Srbije i do sada je upisao tri nastupa u dresu nacionalnog tima.

Kostov je vrlo dobro započeo i ovu sezonu. Posebno se istakao u dvomeču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna, gde je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najtalentovanijih mladih igrača srpskog fudbala.