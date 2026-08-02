Francuski fudbaler Rendal Kolo Muani zvanično se vratio u Juventus i potpisao ugovor do 2031. godine, objavio je italijanski gigant.

Kolo Muani zvanično stiže iz Pari Se Žermena, a vraća se u Torino gde je igrao na pozajmici u drugom delu sezone 2024/2025.

Prethodnu sezonu proveo je na pozajmici u Totenhemu.

Zadužio je "devetku", što izvesno znači da Dušan Vlahović napušta Juventus ovog leta.

Kolo Muani je ostao upamćen po promašaju u finalu Mundijala u Kataru, kada je bio sam ispred Emilijana Martineza, a ove godine nije bio na spisku 26 igrača Francuske za Mundijal.