Dosadašnji fudbaler Bajer Leverkuzena i reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović potpisao je ugovor sa Juventusom do 30. juna 2031. godine, saopštio je danas torinski klub.

Juventus je u saopštenju naveo da će nemačkom klubu da plati obeštećenje od 30 miliona evra, koje će biti isplaćeno tokom četiri fiskalne godine uz dodatne troškove od dva miliona evra. Takođe su predviđeni dodatni u iznosu do pet miliona evra, koji će zavisiti od ispunjena određenih sportskih ciljeva.

Alajbegović (18) je rođen u Kelnu, a od 2021. je bio član Bajera. On je prošlu sezonu proveo u Salcburgu, ali je klub iz Leverkuzena tokom leta leta vratio reprezentativca BiH u Bajer putem klauzule o ponovnom otkupu.

Alajbegović je prošao sve omladinske selekcije reprezentacije BiH, a za prvi tim ove zemlje odigrao je 14 mečeva.