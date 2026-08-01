U ponedeljak počinje masters u Montrealu. Na njemu ne učestvuju Novak Đoković, Janik Siner, Karlos Alkaraza, a prvi nosilac je nemački teniser Aleksander Zverev.

U glavni žreb pokušaće da se plasira i Stefanos Cicipas i to preko kvalifikacija. Da, dobro ste pročitali, nekada treći reket sveta, mora da igra kvalifikacije da bi zaigrao na turniru iz Serije 1.000.

Grk je igrao finala Rolan Garosa i Australijan opena (oba izgubio od Đokovića), bio dugo Top 10 teniser, ali je onda usledio sunovrat.

Sada je 51. na ATP listi, bio je i van prvih 80, ali je onda osvojio titulu u Gštadu, pa je doživeo skok.

Cicipas je sada došao do situacije u kojoj se nalazio sa 20 godina. Moraće po prvi put još od 2018. godine da igra kvalifikacije za masterse u Montrealu i Sinsinatiju, s obzirom na to da nije dobio vajld kard, a mesto na ATP rang listi ne pruža mu mogućnost direktnog plasmana u glavni žreb.