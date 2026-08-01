Virtus iz Bolonje uskoro će napraviti jedan od najvećih iskoraka u novijoj istoriji kluba. Radovi na novoj dvorani „Unipol“ odvijaju se prema planu, a preseljenje italijanskog velikana zakazano je za početak decembra.

Prvi meč u novom domu Virtus će odigrati u petak, 4. decembra, kada će u okviru Evrolige ugostiti Partizan. Duel dva evropska velikana biće ujedno i prva zvanična utakmica odigrana u novoj dvorani.

Prelazak u „Unipol“ predstavlja istorijsku prekretnicu za klub iz Bolonje. Novi objekat ima kapacitet od oko 12.000 gledalaca, što je više nego dvostruko u odnosu na dosadašnji dom Virtusa, „Paladoku“, koja je mogla da primi oko 5.500 navijača.