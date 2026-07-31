Nakon brojnih spekulacija koje su prethodnih dana kružile medijima i društvenim mrežama, otklonjena je svaka dilema oko statusa Kajla Olmena u Partizanu.

Posebnu pažnju izazvale su informacije da bi američki bek mogao da napusti klub i ode na pozajmicu, ali prema saznanjima Floutera, takav scenario bio je samo jedna od opcija koja se razmatrala tokom formiranja rostera.

Crno-beli nisu doneli odluku da odustanu od Olmena, već će ga uskoro i zvanično predstaviti kao novo pojačanje. Amerikanac ostaje deo ekipe za sezonu koja sledi i na njega će stručni štab računati.

Partizan, međutim, još nije završio posao u spoljnoj liniji.

Prema informacijama do kojih je došao Flouter, crno-beli i dalje rade na angažovanju startne “dvojke”, igrača koji bi trebalo da bude jedan od nosilaca bekovske linije u predstojećoj sezoni.