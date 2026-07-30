Nemanja Nedović je prethodne sezone nastupao za Monako, ali i dalje ima ugovor sa Crvenom zvezdom. Klub sa Malog Kalemegdana se nije oglašavao oko statusa bivšeg reprezentativca Srbije, pa se još uvek ne zna gde će on nastaviti karijeru.

Iskusni bek je sada dospeo u žižu javnosti bog svojih komentara na drutšvenoj mreži Instagram, gde je odgovorio na "prozivke" o njegovom oblačenju.

Jedan segment epizode podkasta "6.75" su posvetili i Nedovićevom stajlingu sa svadbe Meta Strazela, gde je nosio crnu majicu bez rukava, a preko nje sako.

Između ostalog su rekli da bi oni to nosili samo dok spavaju, a javio se Nedović.

- Ništa od podkasta, mislio sam da ste normalni momci - napisao je Nedović, a oni su to lajkovali i pinovali njegov komentar.

Potom je veliki broj navijača krenuo da ga proziva u komentarima, a Nedović je pokazao da je sve samo šala.

- Pa, brate, ti se ne bi naljutio? Šta oni misle ko su? - napisao je Nedović jednom korisniku, koji mu je potom odgovorio da mu je "džaba sarkazam".

- Džaba tebi sve, mašino - odgovorio je Nedović.