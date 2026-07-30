Navijači u regionu su na nogama jer nas kroz nešto više od 48 časova u Beogradskoj areni očekuje istinski MMA spektakl! Vodeća svetska organizacija - UFC, održaće priredbu u prestonici Srbije, a učešće na "Fight Night" promociji uzeli su najbolji borci sa Balkana.

Listu predvode tri UFC veterana - Aleksandar Rakić, Duško Todorović i Uroš Medić, dok publika sa istim žarom očekuje i debije Miloša Janičića, Nikoline Milošević...

Tokom prepodneva je u Beogradu održana i zvanična konferencija za medije, na njoj su govorili borci, ali i prvi čovek UFC-a - Dena Vajt, koji je istakao kako se Srbija već dokazala i da će se najveća svetska MMA organizacija sigurno vratiti u našu zemlju.

Iako je mnogo puta bilo govora o dolasku UFC-a u Srbiju, do dogovora je došlo tek sada. Pored toga što je MMA u rastu u čitavom regionu, Dena Vajt istakao je uticaj i predsednika Aleksandra Vučića sa kojim se upoznao u sredu.

- Tajming je bio odličan, upoznam sam juče i predsednika Vučića - sjajan čovek. Amaterski nivo MMA je izvanredan, vratićemo se ovde vrlo brzo sigurno - poručio je Dena Vajt i dodao.

- Da, naravno da možemo da očekujemo još dolazaka u Srbiju. Ovaj nam je prvi, ali sigurno nije poslednji. Spreman sam za sve borbe, biće sjajno. Mnogo toga sam čuo o atmosferi ovde, jako sam uzbuđen - rekao je prvi čovek UFC-a.

Usledilo je pitanje o tome šta je potrebno da Srbija uradi da bi se vodeća MMA organizacija ponovo vratila u Beogradsku arenu, a odgovor Dene Vajta oduševio je sve.

Šta Srbija treba da uradi? Ništa! Čoveče, prodali smo sve karte za 15 minuta... Srbija se već dokazala - podvukao je Vajt.