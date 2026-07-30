Gostujući u jednom podkastu, Medić je priznao je Tramp osoba koja je ostavila snažan utisak na njega.

- Očigledno predsednik Donald Tramp. Rekao sam to i njemu. On je jedan od nas, oženio je ženu iz Slovenije. Bila je Jugoslovenka u tom trenutku, to je bila jedna država pre nego što sam se rodio, svi pričamo istim jezikom. Njegova žena razume srpski i svi ga u našoj zemlji doživljavamo kao jednog od nas - rekao je Medić.

Uveren je naš borac da bi Srbi ovacijama dočekali Trampa kada bi prisustvovao UFC spektaklu u Beogradu, čak bi bio spreman da uloži honorar od borbe.

- Ako bi Donald Tramp došao na UFC priredbu u Srbiji, garantujem da bi dobio veće ovacije nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Bio bih spreman da uložim ceo honorar od borbe na to da bi ga publika u Beogradskoj areni dočekala glasnijim aplauzom nego bilo gde u Americi. Garantujem.