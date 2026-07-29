

MMA borac srpskih korena Vlasto Čepo spreman je za UFC spektakl u Beogradu i borbu koja ga čeka protiv Gilberta Urine.

Čepo je rekao da jedva čeka da izađe u prepunoj "Areni" uz "Đurđevan".

- Kakav je osećaj? Iskreno, ispunjen mi je san. Ne mogu da verujem, neću ni dok ne uđem u kavez. Sada je na meni da se dokažem. Kamp je bio super, četiri meseca sam se spremao. Prošlo je super, napredao sam, kilogrami su super. Bitno je da se pokažem u kavezu u subotu. Meni je bolje kad imam manje povrede, bolje odradim borbu. Sad sam baš spreman i jedva čekam rat. Svaki segment mu je dobar. Gledao sam njegove borbe, ranije je više voleo rvanje, sad voli borbe u stojećem stabu. Spreman sam na svaki segment - rekao je Čepo i dodao:

- Najveći adrenalin je izlazak pred domaću publiku uz Đurđevdan. U Češkoj i Slovačkoj sam naučio ljude tu pesmu. Sad niko ne mora da uči, svi mogu da me prate pevanjem.

Problem za Čepa, inače velikog navijača Partizana, je i taj što neće moći da nosi talične čarape.

- Nosio sam čarape Partizana pred svaku borbu, mislio sam na to i sada, ali ima kontrola. Moramo da imamo sve UFC. Ne mogu da izađem u oktagon u svojoj opremi - rekao je Čepo i dodao:

- Radio sam borbu pred 20 hiljada ljudi. Taj osećaj mi je u glavi, svi su navijali za mene. To nije bilo ni 50 odsto koliko može da se navija ovde. Gledao sam košarku, Partizan protiv Zvezde, ali još nisam video da neko tako navija za mene. Svima znači što ima ovoliko srpskih boraca. Sada vide da je sve moguće. To je dokaz da treba samo da se trenira, da se radi, da se daje sve od sebe. Mlađi borci su bolji nego što smo mi bili - sve je napredovalo. Ja sam tri godine radio samo sparing. Ako sam ja mogao, mogu i oni.