Srpski borci Duško Todorović i Vlasto Čepo odradili su zajednički sparing u trening centru u Beogradu.
Njih dvojica će biti učesnici UFC spektakla koji će se održati prvog avgusta u Beogradskoj areni.
Todorović će za rivala imati Švajcarca Roberta Valentina i njihova borba biće jedna od glavnih tokom večeri.
- Jako mi je drago što Vlasto Čepo i ja zajedno ulazimo u završni period priprema za našu prvu borbu pred domaćom publikom u UFC. Verujte mi obojica smo više nego spremni - poručio je Duško Todorović.
Vlasto Čepo će u Beogradu imati borbu protiv Amerikanca Gilberta Urbina u velter kategoriji. A, borac srpskih i slovačkih korena bio je odlično raspoložen posle sparinga sa Duškom Todorovićem.
- Hvala brate na pomoći u pripremama. Idemo jako - kazao je Vlasto Čepo.
Pored njih dvojice, od srpskih boraca 1. avgusta u Beogradu na UFC spektaklu borbe će imati Uroš Medić, Aleksandar Rakić, Jovan Leka, Nikolija Milošević i Marina Spasić, kao i Miloš Janičić iz Crne Gore.
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