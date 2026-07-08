Srpski borci Duško Todorović i Vlasto Čepo odradili su zajednički sparing u trening centru u Beogradu.

Njih dvojica će biti učesnici UFC spektakla koji će se održati prvog avgusta u Beogradskoj areni.

Todorović će za rivala imati Švajcarca Roberta Valentina i njihova borba biće jedna od glavnih tokom večeri.

- Jako mi je drago što Vlasto Čepo i ja zajedno ulazimo u završni period priprema za našu prvu borbu pred domaćom publikom u UFC. Verujte mi obojica smo više nego spremni - poručio je Duško Todorović.