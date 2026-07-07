Beograd će od 24. do 30. avgusta ove godine biti domaćin FIP GOLD padel turnira u okviru kalendara CUPRA FIP TOUR, što je jedan od najvećih profesionalnih padel događaja ikada organizovanih u jugoistočnoj Evropi, saopšteno je danas.

Turnir će biti održan u Padel centru "Belgrade Waterfront". Očekuje se da će se više od 200 profesionalnih igrača iz preko 40 zemalja takmičiti u Beogradu za vredne FIP rang bodove i ukupni nagradni fond od 50.000 evra.

Ovaj događaj predstavlja još jedan veliki korak u razvoju padela u Srbiji i širem regionu, a istovremeno pozicionira Beograd kao međunarodnu sportsku destinaciju.

Mečevi do četvrtfinala igraće se na terenima Padel centra BW, dok će poseban centralni teren za četvrtfinala, polufinala i finale biti postavljen ispred hotela St. Regis i Kule Beograd.

Tokom nedelje turnira, igrači i posetioci će doživeti Beograd i Srbiju, uz restorane i kafiće pored reke, istorijske znamenitosti, živahni noćni život, premium hotele, pristupačan smeštaj i putovanja i jednu od najdinamičnijih letnjih atmosfera u Evropi.

"Ponosni smo na činjenicu da će Beograd i Srbija biti domaćini prestižnog turnira kao što je FIP Gold Tour. Time je naš glavni grad pozicioniran na svetskoj mapi padela, kao dokaz da ovaj mladi sport ekspanziju doživljava i na tlu Srbije. Pionirska uloga Padel saveza Srbije biće dodatno osnažena ovakvim turnirom a mi ćemo pokazati da smo u stanju da organizujemo svetske padel dogadjaje. FIP

Gold Tour je samo uvod u aktivnosti koje nas očekuju u okviru EXPO 2027 koji će imati krucijalan uticaj na razvoj padela u čitavom regionu, ne samo u Srbiji", istakao je predsednik Padel saveza Srbije Đorđe Mijailović.