Italijanski trener Karlo Anćeloti ostaje selektor reprezentacije Brazila do kraja Svetskog prvenstva 2030. godine, izjavio je generalni koordinator Fudbalskog saveza Brazila (CBF) Rodrigo Kaetano.

Anćeloti je u maju produžio ugovor sa CBF do kraja SP 2030. godine. Međutim, italijanski trener se našao na meti kritika posle eliminacije Brazila u osmini finala Svetskog prvenstva od selekcije Norveške (1:2).

- Danas je bol velika, ali se poverenje u ono što gradimo ne menja. Nastavićemo da radimo za našu reprezentaciju. Uvek zajedno. Uvek Brazil - napisao je Anćeloti na društvenim mrežama.

Kaetano je pozvao na smirenost kako bi se sačuvala stabilnost ekipe.

- On je naš selektor i ostaće do kraja ovog ciklusa. Jedan od glavnih razloga našeg neuspeha na ovom SP bio je izostanak adekvatnog i stabilnog dugoročnog vođstva, koje bi pripremilo našu reprezentaciju onako kako to dolikuje. Ne smemo ponovo da napravimo istu grešku - rekao je Kaetano za Rojters.

On je istakao da su svi u Brazilu tužni zbog eliminacije fudbalera sa SP.

- Sada moramo da obezbedimo da se ciklus nastavi normalno, uz malo više mira, nastavljajući rad sa selektorom do SP 2030. godine, uz neophodna prilagođavanja. Dajte nam makar minimum mira da nastavimo dalje i pripremimo se za naredni Mundijal. Očigledno je da se još oporavljamo. Svi su veoma tužni, frustrirani i razočarani - igrači, stručni štab i svi oko reprezentacije. Ali ne možemo da zanemarimo vreme koje smo proveli zajedno. Tokom 38 dana svi smo svedočili njihovoj posvećenosti i profesionalizmu, od prvog do poslednjeg dana - dodao je Kaetano.

CBF je u saopštenju naveo da bolnu eliminaciju sa SP vidi kao važan korak u izgradnji budućnosti reprezentacije.

- Istorija brazilske reprezentacije priča je o velikim uspesima, ali i o trenucima koji nas čine jačima. Opraštamo se od SP uvereni da ćemo se vratiti još snažniji - saopštio je CBF.