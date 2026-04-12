Selektor Brazila Karlo Anćeloti govorio je o statusu Nejmara uoči Svetskog prvenstva koje se ovoga leta održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Italijanski stručnjak nije uvrstio najveću zvezdu u tim za nedavne prijateljske mečeve sa Francuskom i Hrvatskom. Nekadašnji napadač Barselone i Pari Sen Žermena je već iskazao nezadovoljstvo svojim statusom, ali bi mogao da se nađe na preliminarnom spisku pred Mundijal.

Anćeloti je vrlo oprezan kada je reč o fudbaleru Santosa, koji je daleko od najbolje forme, ali i te kako ima uticaj na tim i navijače.

U svom poslednjem intervjuu za francuski list "L'Ekip", bivši trener Real Madrida dao je Nejmaru nadu da bi ipak mogao da dobije mesto među putnicima za Mundijal.

- Nejmar je stvarao i nastavlja da stvara istoriju u brazilskom fudbalu. On je veliki talenat i normalno je da ljudi veruju da nam može pomoći da osvojimo sledeće Svetsko prvenstvo. Trenutno ga procenjuju moje kolege i ja, ima još dva meseca da pokaže da poseduje potrebne kvalitete za igranje na sledećem Svetskom prvenstvu. Ne znam da li je od Mundijala 2022. bio 100% fizički spreman, ali je sposoban da ponovo bude takav.

Nastavio je u istom ritmu:

- Mnogo puta sam to rekao i vrlo je jasno: pozivaću igrače koji su u fizičkoj formi. Nakon povrede kolena, Nejmar se dobro vratio i postigao golove. Mora tako da nastavi i da poboljša svoju kondiciju. Na dobrom je putu - rekao je Anćeloti.