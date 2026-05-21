Fudbalska vest nedavno je odjeknula poput bombe – Nejmar putuje na Svetsko prvenstvo!

Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Karlo Anćeloti saopštio je spisak na koji je uvrstio proslavljenog napadača. Fudbaler Santosa, naime, našao se među 26 igrača na koje će računati italijanski stručnjak.

Ali, danas stižu loše vesti za brazilske ljubitelje fudbala jer se Nejmar povredio.

- Nejmar ima povredu lista i otok. Povreda nije teže prirode i, ako sve bude kako treba, očekujemo da će se oporaviti do sledeće nedelje, kada će se pridružiti reprezentaciji - rekao je Rodrigo Zogaiba iz medicinsog štaba brazilske reprezentacije za ESPN.

Podsetimo, „karioke“ će na Mundijalu igrati u grupi C sa Marokom (13. jun), Haitijem (19. jun) i Škotskom (24. jun).