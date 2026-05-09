Zvezda brazilskog fudbala Nejmar biće na preliminarnoj listi reprezentacije Brazila za Svetsko prvenstvo, javlja novinar Dijogo Dantas iz lista "O Globo".

Selektor Karlo Anćeloti treba da preda spisak od 55 igrača u ponedeljak, 11. maja, dok će konačan spisak biti objavljen narednog ponedeljka, 18. maja.

Nejmar nije igrao za reprezentaciju od oktobra 2023. godine, kada je povredio nogu u utakmici u kojoj je Brazil izgubio 2:0 od Urugvaja.

U 2026. Nejmar je odigrao 12 mečeva za Santosa, postigavši pet golova i zabeleživši tri asistencije. Ipak, fudbaler je pauzirao u nekim mečevima, što bi moglo uticati na odluku o njegovom pozivu na Mundijal.

Pored toga, Nejmar se sukobio sa Robinjom Žuniorom na treningu, što dodatno daje argumente protivnika njegovog poziva. Uprkos svemu tome, prvo kraćenje spiska je "preživeo".

Estevao je takođe na preliminarnom spisku. Napadač Čelsija se trenutno oporavlja od povrede, te je i on pod znakom pitanja.

Na drugoj strani, defanzivac Eder Militao i napadač Rodrigo sigurno neće biti deo konačnog tima.