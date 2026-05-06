Glavna tema u Brazilu trenutno je sukob između prve zvezde Santosa, Nejmara, i mladog Robinja Žuniora, sina nekadašnjeg reprezentativca.

Iako je Nejmar praktično bio zaštitnik mladom fudbaleru od svog povratka u matični klub, njihov odnos je ozbiljno poljuljan nakon incidenta na treningu.

Do fizičkog obračuna je navodno došlo jer Nejmar nije sportski podneo to što ga je mlađi saigrač predriblao, što je izazvalo burnu reakciju medija.

Nejmar je ubrzo potvrdio da je došlo do incidenta i javno se izvinio Robinjovom sinu, pokušavajući da smiri strasti u javnosti.

-To je jednostavno deo fudbala. Pre svega, to što je bilo trebalo je da se reši među nama. Bio je to nesporazum koji smo imali na treningu. Bila je to reakcija koju sam imao i na kraju sam malo preterao. Ali odmah nakon što se dogodilo, izvinio sam se, razgovarali smo u svlačionici i pomirili smo se. On je klinac koji mi se mnogo sviđa, imam posebnu naklonost prema njemu. To se dešava u fudbalu, svađaš se sa bratom, sa prijateljem. Svađao sam se sa nekoliko prijatelja iz fudbala, svađao sam se sa svima i tako dalje - rekao je Nejmar.

On je razočaran činjenicom da su mediji od obične čarke na treningu napravili ogroman skandal, dajući celom događaju mnogo veći značaj nego što on zaista ima.

-Ove stvari su morale da se reše interno, nije moralo biti ovako. A onda je to otišlo do ljudi koji ne žive svakodnevnu realnost fudbala, i oni su na kraju rasplamsali stvari na veoma loš način. Ako žele izvinjenje štampi, evo ga. Već sam se izvinio njemu i njegovoj porodici. Otišao sam predaleko. Moglo se reći i drugačije, ali sam na kraju izgubio živce. Svi prave greške. Bila je moja greška, bila je njegova greška. Pogrešio sam malo više.