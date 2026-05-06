Jedan od najuticajnijih i najpoznatijih sportskih novinara u Srbiji Jovan Jovanović preminuo je danas u Beogradu u 70. godini.

Jovanović, među kolegama poznatiji kao Brada, skoro čitav radni vek proveo je u Jugoslovenskom sportskom listu "Sport". On je u najstarijem sportskom listu na Balkanu prešao put od novinara, preko urednika do mesta glavnog i odgovornog urednika. Posle gašenja "Sporta" do proleća 2025. godine bio je zaposlen na Sport klubu.

Jovanović je decenijama bio svedok fudbalskih zbivanja u Jugoslaviji, a kasnije i u Srbiji. On je, između ostalog, pratio i Fudbalski klub Partizan.

Priznanje za životno delo Udruženja sportskih novinara Srbije dobio je 2020. godine.