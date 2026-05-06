Srpski stručnjak Saša Ilić našao se na udaru Disciplinske komisije u Azerbejdžanu, koja ga je suspendovala na dve utakmice. Šef stručnog štaba Sumgajta zaradio je direktan crveni karton zbog žestokih prigovora i neslaganja sa odlukama sudije.

Incident se dogodio u okviru 30. kola tamošnje Premijer lige, u kojem je Ilićev tim poražen na gostovanju Kapazu – 2:1. Zbog ponašanja nekadašnjeg kapitena Partizana, Sumgajt će morati da plati i novčanu kaznu od 5.000 manata – oko 2.500 evra.

Nervoza u redovima Sumgajita kulminirala je nakon meča, pa je deblji kraj izvukao i predsednik kluba Riad Rafijev. On je neovlašćeno upao u sudijsku svlačionicu, zbog čega je kažnjen sa čak pet mečeva suspenzije (od čega dva uslovno), a klub je zbog njegovog ispada olakšan za dodatnih 5.000 manata.