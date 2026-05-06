Treća utakmica četvrtfinalne serije Evrolige između Panatinaikosa i Valensije obeležena je velikim incidentom i haotičnim scenama kraj terena, zbog kojih su oba trenera završila u svlačionici pre kraja meča.

Ergin Ataman i Pedro Martinez isključeni su pred završnicu treće četvrtine nakon žestokog verbalnog sukoba koji je izbio pored aut-linije.

Posle jedne burne rasprave kraj klupe, Ataman i Martinez ušli su u ozbiljan verbalni obračun, a situacija je u jednom trenutku potpuno izmakla kontroli. Sudija Damir Javor reagovao je bez mnogo razmišljanja i obojici trenera pokazao isključujuće greške, poslavši ih direktno u svlačionicu.

Ipak, ni tada se drama nije završila.

Ataman je u tom momentu potpuno pobesneo i krenuo na Martineza, a dalju eskalaciju sprečio je Matijas Lesor, koji je smirio svog trenera.