Legendarni košarkaš Crvene zvezde i bivši generalni sekretar fudbalskog kluba - Vladimir Cvetković, preminuo je u 84. godini na Đurševdan.

Povodom ove tužne vesti oglasio se i KK Crvena zvezda.

- Velikan Crvene zvezde i јedna od naјvažniјih ličnosti u istoriјi našeg košarkaškog kluba i celog Sportskog Društva – Vladimir Cvetković, preminuo јe u sredu 06.05.2026. godine u Beogradu.

Retko koјa ličnost јe obeležila istoriјu јednog košarkaškog kluba, kasniјe i celokupnog Sportskog društva, takvog značaјa i veličine, kao što јe to učinio Vladimir Cvetković sa našom Crvenom zvezdom.

Kada Zvezdašima kažeš „Cvele“ svi znaјu o kome se radi. Јedan, јedinstven i neponovljiv!

-Još kao dete počeo je prvo da se bavi boksom, fiskulturna sala bila mu je u blizini mesta stanovanja. Kao golman u u matičnom klubu LSK iz Loznice zadobija prelom ruke u predelu ramena. Ta povreda koja ga je odvojila od sporta dve godine usmerila ga je potpuno slučajno ka košarci...", saopšteno je iz KK Crvena zvezda.

"Prvi basketi sa društvom u školskom dvorištu, pa dominacija na regionalnim utakmicama (za košarkašku ekipu grada Zvornika protiv ekipe grada Banja Luke ubacio je 50 poena) skrenuli su pažnju tadašnjeg trenera a nekadašnja igračka legenda Crvene zvezde Aleksandra Geca. Par dana kasnije, te 1958. godine Cvele potpisuje ugovor sa Crvenom zvezdom - a sve ostalo je postalo istorija KK Crvena zvezda, jedinog kluba za koji je Vladimir Cvetković igrao do završetka karijere. Rodnu Loznicu zamenio je ulicom Zmaja od Noćaja na Dorćolu, a utakmice, uspesi i lični rekordi su počeli da se nižu...", naveli su "crveno-beli"

Cvetković je za KK Crvena zvezda debitovao 27. oktobra 1959. godine u Čačku.

"Rekorder po broju ubačenih poena u tim vremenima (57), reprezentativac Jugoslavije. Samo dve godine kasnije, postaje Zvezdin najbolji strelac, a 1966 godine i najbolji strelac prvenstva Jugoslavije. Već 1965. godine postaje kapiten Crvene zvezde i ispunjava svoj životni san. Kako je sam govorio,'... u Crvenoj zvezdi se ne postavlja kapiten, već se kapiten postaje'. Te 1966. godine Vladimir Cvetković je prvi poneo titulu najboljeg sportiste SD Crvena zvezda koja se od te godina pa sve do današnjih dana svakog 4. marta tokom proslave rođendana SD dodeljuje najboljem sportisti. Karijeru je završio nakon takmičarske sezone 1971-1972", navodi se na zvaničnom sajtu Zvezde.

Cvetković je za Crvenu zvezdu odigrao 293 meča.

"Postigao je 6.006 poena i nalazi se na drugom mestu liste strelaca. Sa Crvenom zvezdom je osvojio dve šampionske titule i jedan kup. Najbolji strelac bio je Zvezde devet puta, najbolji strelac u kupu - tri puta. Za 13 sezona, koliko je nastupao u dresu Crvene zvezde, izostao je samo na šest utakmica. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 149 puta i sa njom je osvajao medalje na olimpijskim igrama, svetskim i evropskim prvenstvima. Njegov koš na Olimpijadi u Meksiku 1968. godine doneo je pobedu nad favorizovanim Sovjetskim Savezom. Ostaće upisan zlatnim slovima u istoriji naše košarke. Tada je osvojena srebrna medalja i tog trenutka je postignut najveći uspeh naše košarke", objavila je Crvena zvezda.

Cvetković je košarkašku karijeru završio na veličanstveni način, kada se na oproštajnoj utakmici u novobeogradskoj Hali sportova okupio celokupan košarkaški svet, na meču između Crvene zvezde i Srebrnih momaka, 24. oktobra 1972.

"Međutim, tu se priča velikog Cveleta sa Crvenom zvezdom ne završava. Već praktično počinje pripreme za još jednu ulogu koja mu je prirodno pripala. Još tokom igračke karijere 1967. godine diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu a 1968. godine se zaposlio u turističkoj agenciji 'Kvarner expres'", saopštio je beogradski klub.

Cvetković je 1. maja 1983. godine prešao u Fudbalski klub Crvena zvezda gde je proveo punih 18 godina prvo kao generalni sekretar, a potom i kao generalni direktor.

"U istoriji Košarkaškog kluba Crvena zvezda su samo dve velike ličnosti za ovih 77 godina postojanja ponele ovo izuzetno priznanje, 1963. godine naš nobelovac Ivo Andrić i veliki Vladimir Cvetković. Postoje ljudi koji su temelji jednog velikog kluba, jednog velikog sportskog društva, a nisu do kraja priznati za sve ono što su uradili. Cvetković je onim što je uradio za Crvenu zvezdu, među desetinama hiljada ljudi koji su vezali svoje živote radeći ili igrajući za Crvenu zvezdu - možda i najveća i najvažnija figura. Sinonim za vernost, ogromnu ljubav koju nikada nije krio prema našoj Crvenoj zvezdi, i konačno uspehe od kojih će neki biti teško nadmašeni", saopšteno je iz Zvezde.

"Jer kada Zvezdašima kažeš 'Cvele' svi znaju o kome se radi. Jedan, jedinstven i neponovljiv. Odlazak Cvetkovića je nenadoknadiv gubitak za KK Crvena zvezda, FK Crvena zvezda i celu našu crveno belu porodicu. KK Crvena zvezda, predsednik kluba Željko Drčelić, predsednik UO Živorad Vasić, kompletan menadžment kluba, treneri, igrački kadar, svi zaposleni izražavaju ovim putem izraze najdubljeg saučešća porodici Vladimira Cvetkovića", zaključuje se u saopštenju KK Crvena zvezda.

