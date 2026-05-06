Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić oprostio se od nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde i generalnog sekretara fudbalskog kluba Crvena zvezda Vladimira Cvetkovića, koji je preminuo ranije danas u Beogradu u 85. godini.



-Sa velikom tugom primio sam vest o odlasku Cvetkovića, čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji Crvene zvezde i srpskog sporta. Pamtiću ga kao izuzetno sposobnog sportskog radnika, čoveka ogromne energije, vizije i posvećenosti, sa kojim sam proveo najvažnije i najlepše trenutke u svojoj karijeri klupskog funkcionera - navodi se saopštenju Džajića, koje je objavljeno na zvaničnom sajtu FSS.



Džajić je podsetio na najveće uspehe Crvene zvezde.



-Zajedno smo sanjali velike snove, zajedno gradili tim koji je pokorio Evropu i svet 1991. godine i ispisao stranice istorije koje će zauvek ostati ponos Crvene zvezde. Takvi uspesi ne nastaju slučajno. Iza njih ostaju godine rada, poverenja, zajedničke borbe i vere da je moguće dostići ono što je tada izgledalo nedostižno - istakao je Džajić.



Cvetković bio je važan deo tog puta i čovek koji je znao kako se stvaraju pobednici, naveo je predsednik FSS.



-Danas, kada ga više nema, ostaju sećanja na jedno veliko vreme, na generaciju šampiona i na ljude koji su ispisivali stranice istorije koje nikada neće izbledeti. Porodici Cvetković, njegovim prijateljima i svima koji su ga voleli upućujem iskreno saučešće. Zbogom Cvele. Počivaj u miru - naveo je Džajić.