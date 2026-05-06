Ozbiljan zemljotres se dešava u svetu tenisa. Igrači najavljuju bojkot velikih turnira, a najglasnija je Arina Sabalenka.

U čemu je problem?

Udeo premija igračima u prihodima turnira opao je sa 15,5 odsto u 2024. na projektovanih 14,9 odsto u 2026. godini. Traže da procenat na grend slem nivou bude oko 22 odsto kao na ATP i WTA turnirima.

Sabalenka je nož u leđa dobila je od koga drugog nego najveće rivalke Ige Švjontek. Smatra da je bojkot "ekstreman vid protesta“.

- Mislim da smo bili sasvim razumni sa našim predlogom i traženjem pravednog udela u prihodima. Povećanje nagradnog fonda nije baš ono što smo želeli, jer se procenat prihoda smanjuje. Najvažnije je imati pravilnu komunikaciju i razgovore sa upravnim telima, imati prostora za razgovor i možda pregovore. Nadamo se da će pre Rolan Garosa biti prilike za ovakve sastanke, videćemo kako će proći - rekla je Švjontek.

Pre toga je Sabalenka imala jasnu poruku.

-Bez nas ne bi bilo ni turnira, ni tog spektakla. Mislim da ćemo u jednom trenutku morati da ih bojkotujemo. Deluje mi da je to jedini način da se izborimo za svoja prava - poručila je Sabalenka.

Koko Gof, dvostruka grend slem šampionka, podržala je prvu igračicu sveta i rekla da bi bojkot imao smisla ako se igračice slože.

- Moramo na neki način da se organizujemo, kao sindikat. Definitivno možemo više da uradimo ako delujemo zajedno. Ako bismo sve nastupile kao jedna i sarađivale… da, apsolutno bismo uspele. Mislim da postoji saglasnost da ovo mora da se reši za sve igrače, na svim nivoima, posebno za one slabije rangirane. Želim da ostavim sport boljim nego što sam ga zatekla. Ako jednog dana mogu da kažem da sam dala svoj doprinos, biću ponosna na to - poručila je Amerikanka.

Većina teniserka i teniserki se slaže sa Sabalenkom, ali je veliko pitanje šta će biti kad zaista dođe vreme za bojkot.