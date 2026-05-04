Novak Đoković, kao i još dvadesetak tenisera i teniserki ljuti su na čelnike Rolan Garosa. U zajedničkom saopštenju izrazili su razočaranje visinom nagradnog fonda na predstojećem grend slem turniru u Parizu koji se igra od 18. maja poručujući da dobijaju nedovoljan "deo kolača".

Đoković, Janik Siner, Karlos Alkaraz, Arina Sabalenka, Koko Gof i drugi traže bolje uslove na Rolan Garosu, pošto tvrde da se gledano kod procenata ukupnih prihoda od samog turnira - njihov udeo od nagrade zapravo smanjuje.

- Rolan Garos je 2025. godine ostvario prihod od 395 miliona evra, što je rast od 14 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je nagradni fond porastao za samo 5,4 odsto, čime je udeo igrača pao na 14,3 odsto. Uz procenjene prihode veće od 400 miliona evra za ovogodišnji turnir, nagradni fond će verovatno i dalje biti ispod 15 odsto ukupnih prihoda, što je daleko od 22 odsto koje igrači traže kako bi se grend slemovi uskladili sa ATP i WTA turama. Dok Rolan Garos beleži rekordne prihode, igrači dobijaju sve manji deo vrednosti koju sami stvaraju. Još važnije, ova najava ne rešava strukturne probleme na koje igrači već godinu dana ukazuju. Nije bilo nikakvog pomaka u vezi sa dobrobiti igrača, niti napretka ka uspostavljanju formalnog mehanizma za konsultacije igrača u donošenju odluka na grend slemovima - navodi se u saopštenju pobujenih tenisera.

U saopštenju se dodaje takođe i da su razočarani što su isključeni iz razgovora, pošto smatraju da zaslužuju makara da budu deo njih.

- Grend slemovi i dalje pružaju otpor promenama. Nedostatak konsultacija sa igračima i kontinuirano zanemarivanje ulaganja u njihovu dobrobit ukazuju na sistem koji ne predstavlja adekvatno interese onih koji su ključni za uspeh ovog sporta - zaključuje se u saopštenju igrača i igračica.

